Κριστιάνο Ρονάλντο: Κίνδυνος αν πάει στο Ιράν | «Να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε 99 μαστιγώματα»

Σε μπελάδες μπήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την παρουσία του στην Τεχεράνη με την Αλ Νασρ στο πλαίσιο της αναμέτρησης κόντρα στην Περσέπολη για το ασιατικό Champions League. Ο Πορτογάλος συνάντησε την Φατίμα Χαμάμι, Ιρανή ζωγράφος που είναι παράλυτη κατά 85% και του έδωσε έναν πίνακα που είχε φτιάξει ειδικά για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο «CR7» αγκάλιασε και φίλησε την γυναίκα, θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο να της δηλώσει την ευγνωμοσύνη του για την κίνησή της. Αλλά το εν λόγω βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και προκάλεσε έντονη αντίδραση.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan



In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law



If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W