Λιονέλ Μέσι: Έριξε «γαλλικά» σε αντίπαλο και αυτός τον έφτυσε - Η αντίδραση του Αργεντίνου

Η Αργεντινή συνέχισε με νίκη την πορεία της στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Παραγουάης στο «Μονουμένταλ», με αποτέλεσμα να κάνει το 3Χ3 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής.

Το μοναδικό τέρμα του αγώνα σημείωσε ο Νίκολας Οταμέντι στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο, το ματς «στιγματίστηκε» από την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Λιονέλ Μέσι με τον Αντόνιο Σανάμπρια, με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στο 53ο λεπτό.

Κατά τη διάρκεια του ματς, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έναν έντονο διάλογο και αντάλλαξαν κάποια «γαλλικά». Μάλιστα, ο άσος της Τορίνο εμφανίζεται στο βίντεο να φτύνει τον «Pulga» τη στιγμή που αυτός του είχε γυρίσει την πλάτη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε για το περιστατικό, αλλά έδειξε πως ήθελε να το υποβαθμίσει, πετώντας πάντως τις μπηχτές του. «Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Μου είπαν στα αποδυτήρια ότι ένας από αυτούς με είχε φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν ποιος ήταν. Δεν το είδα. Μόνο μου είπαν. Ούτε εγώ θέλω να δώσω σημασία γιατί παντού θα το σχολιάζουν και θα είναι χειρότερο. Θα γίνει γνωστό, οπότε καλύτερα να το αφήσεις εκεί», ήταν τα λόγια του.

?? Lionel Messi: "Sanabria (Paraguay player)? They told me in the locker room that someone spat on me. The truth is that I don't even know who that boy is. I prefer not to talk, otherwise he's going to go out and talk everywhere and will be known."