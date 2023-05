Πλάνταξε στο κλάμα o Κώστας Τσιμίκας - Το βίντεο που ανησύχησε τους φίλους της Λίβερπουλ

Ο Φιρμίνο έκλεισε τον κύκλο του στη Λίβερπουλ και μαζί με τους Μίλνερ και Τσάμπερλεϊν θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν από την ομαδα του λιμανιού.

Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των reds με την Άστον Βίλα αποτέλεσε ουσιαστικά μια γιορτή αποχαιρετισμού προς τον σπουδαίο Βραζιλιάνο επιθετικό, με τη συγκίνηση να είναι έντονη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Μάλιστα, ο Κώστας Τσιμίκας ήταν ένας από αυτούς που δεν άντεξαν και ξέσπασε σε κλάματα, προσπαθώντας να σκουπίσει τα δάκρυα με τη φανέλα του.

Kostas Tsimikas during Bobby’s farewell moment with the stadium on Saturday. pic.twitter.com/0ayZWyFMZB