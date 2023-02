Πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν τον Βολκάν Καχραμάν, πρώην παίκτη της Ξάνθης

Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ξάνθη, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης (08/02) σε προάστιο της Βιέννης. Νωρίτερα, ο Αυστριακός ήταν μαζί με τον δράστη σε καφετέρια της περιοχής.

Ο δράσης ονομάζεται Ορχάν, είχε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τύπος της Αυστρίας, αυτοκτόνησε αμέσως μετά τη δολοφονία του Βολκάν Καχραμάν.

Οι Αρχές της χώρας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να δουν τα αίτια που οδήγησε στην τραγωδία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως οι δύο άνδρες ίσως είχαν διαφορές, που δεν «γεφυρώθηκαν» στη συνάντησή τους το πρωί της Τετάρτης (08/02).

Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht.



Als Verein bleibt uns nur, der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid auszusprechen.

Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch.



Ruhe in Frieden.

Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund ! ❤️? pic.twitter.com/m2luCoAMJz