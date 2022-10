Ινδονησία: Σάλος με τον αριθμό των θυμάτων - Οι 174 έγιναν 131 - Μέτρησαν δύο φορές μερικούς νεκρούς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των επίσημων Αρχών της χώρας, οι νεκροί από την ποδοσφαιρική τραγωδία στο περιθώριο της αναμέτρησης της Αρέμα με την Περσεμπάγια ανέρχονται στους 131. Όμως, η προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για τουλάχιστον 174 θύματα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Μέσα του εξωτερικού, ο αρχικός αριθμός των νεκρών δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και αυτό έχει να κάνει με λάθος από την Αστυνομία της πόλης Malang, η οποία είχε καταγράψει δύο φορές τα ονόματα κάποιων θυμάτων, με αποτέλεσμα να δοθούν λανθασμένες πληροφορίες.

Έπειτα από τη νέα καταμέτρηση, ο νέος αριθμός των θυμάτων ανέρχονται στα 131 εκ των οποίων τα 35 ήταν παιδιά, ηλικίας από 3 έως 17 ετών. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως ανεξάρτητη επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας αυτής, ενώ ο πρόεδρος της Αρέμα, Τζιλάνγκ Γουίντια Πραμάνα, απολογήθηκε στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στην ομάδα του για τα όσα συνέβησαν.

The death toll from Indonesia's stampede tragedy has been revised down to 125 people, according to East Java Vice Governor Emil Dardak.



Officials had earlier put the figure as high as 174 deaths ⤵️ https://t.co/gHEnhGLbeR