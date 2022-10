Ινδονησία: Στους 174 οι νεκροί από τα σοβαρά επεισόδια - Προσοχή σκληρές εικόνες (photos+videos)

Εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται από την Ινδονησία, μετά τα σοβαρά επεισόδια στο πλαίσιο του αγώνα της Αρέμα με την Περσεμπάγια.

Η δεύτερη πήρε το «διπλό» 3-2 στην έδρα της πρώτης, στο ντέρμπι της χώρας και αμέσως μετά ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά τη βαριά ήττα, οι οπαδοί της Αρέμα «βούτηξαν» στον αγωνιστικό χώρο και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία.

Η τελευταία έκανε χρήση χημικών, προκειμένου να τους σταματήσουν, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ένταση. Πολλοί οπαδοί έχασαν τις αισθήσεις τους, ενώ άλλοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

At least 129 people killed in deadly violence after fans from losing team invade a football pitch in #Indonesia.



The stampede began when police started firing tear gas into the crowd...thousands of spectators crammed to exit through just two gates, says journalist @devianti12 pic.twitter.com/zRw43HpxTl