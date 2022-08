Κάλεσμα Τζιμπρίλ Σισέ σε Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έλα στη Μαρσέιγ, θα σε προσέχω»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει για την ώρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Πορτογάλος δεν έχει βρει ακόμα την ομάδα που θα καλύψει τις επιθυμίες του.

Μια από τις ομάδες που ονειρεύονται την απόκτησή του, είναι και η Μαρσέιγ, με τους οπαδούς της να έχουν δημιουργήσει και τάση στα social media με το #RonaldoOM.

Μάλιστα, ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέλαβε να μεταφέρει το μήνυμά τους στον Πορτογάλο σταρ, γράφοντας στο Twitter:

«Κριστιάνο, έλα φίλε μου, θα σε προσέχω», έγραψε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που έχει αγωνιστεί στους Μασαλούς από το 2006 ως το 2009.

Δείτε την ανάρτηση:

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️