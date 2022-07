Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Με Μέντες ο Κριστιάνο για τις επαφές - «Παρών» ο Φέργκιουσον να τον πείσει

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέστρεψε στην Αγγλία, έπειτα από τρεις εβδομάδες αποχής από τις προπονήσεις και άμεσα θα έχει επαφή με τον Έρικ Τεν Χαγκ και τους υπεύθυνους των «κόκκινων διαβόλων», προκειμένου να συζητήσουν για την επόμενη… μέρα της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην «Sun» ο διεθνής άσος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο που αγωνίζεται στο Champions League. Για τον λόγο αυτό, μαζί του βρίσκεται και ο Ζόρζε Μέντες, ο διάσημος μάνατζέρ του.

Πάντως, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα έχουν ένα ισχυρό «χαρτί» στις επαφές, μια και το «παρών» στο Κάρινγκτον δίνε και ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο πρώτος τεχνικός του CR7 στην Γιουνάιτεντ. Στόχος του είναι να πείσει τον Πορτογάλο να παραμείνει στο Μάντσεστερ και τη νέα σεζόν.

It’s going to be a busy day #mufc fans ? pic.twitter.com/KTsf93XS2A