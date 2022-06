Λίβερπουλ: Κράτησε Μίλνερ, δε δίνει τον Μανέ

Ο υπαρχηγός των «κόκκινων» μετακόμισε στο «Άνφιλντ» το 2015, έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι, και σε αυτά τα επτά χρόνια έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα League Cup Αγγλίας, το Champions League της σεζόν 2018-19, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Ο 36χρονος μέσος έχει «γράψει» 289 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, τις περισσότερες από κάθε σύλλογο, στον οποίο έχει αγωνιστεί στην καριέρα του, με απολογισμό 26 τέρματα και 44 ασίστ.

Ο Μίλνερ έχει φορέσει ακόμη τις φανέλες των Λιντς, Σουίντον, Νιούκαστλ και Άστον Βίλα.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds ?? pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ