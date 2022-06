Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε το προπονητικό κέντρο της Μέταλιστ (photos)

Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται και αυτές ανάμεσα στα κτήρια που καταστρέφονται, μέρα με την ημέρα.

Ο Ρούσλαν Μαλινόφσκι ανέβασε στο λογαριασμό του, στο Twitter και μια φωτογραφία από το προπονητικό κέντρο της Μέταλιστ στο Χάρκοβο.

Αυτό, όπως γράφει ο διεθνής Ουκρανός μέσος της Αταλάντα, βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε από τις ρωσικές δυνάμεις.

Δείτε τα ποσταρίσματα:

Training base of FC Metalist in Kharkiv was bombed yesterday by russians. pic.twitter.com/ATZZwZoTZM