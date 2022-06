130 χρόνια Λίβερπουλ: «Τι σημαίνει να αγαπάς αυτή την ομάδα» (video)

Twitter - lfc

Onsports Team

Τα 130 χρόνια ύπαρξης γιορτάζει σήμερα η Λίβερπουλ, που αποτελεί μια από τις πιο θρυλικές ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο.

Κένι Νταλγκλίς, Στίβεν Τζέραρντ και Γιούργκεν Κλοπ είναι μερικοί από εκείνους που κλήθηκαν να εξηγήσουν τι πραγματικά σημαίνει να αγαπάς τη Λίβερπουλ για ένα μοναδικό βίντεο, που ετοίμασε η ομάδα.

«Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο εκπαιδευμένος για να βρω όλες τις λέξεις που μπορούν να το περιγράψουν», είπε ο Νταλγκλίς.

«Ανατριχιάζω κάθε φορά, δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία του 'You 'll never walk alone', αλλά γι' αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι», σημείωσε ο Στίβεν Τζέραρντ.

«Είμαι ευγνώμων που είμαι κομμάτι του συλλόγου, όλα έχουν να κάνουν με τον ενθουσιασμό και τη χαρά που βλέπεις στα μάτια του κόσμου», ανέφερε ο Κλοπ.

Δείτε το βίντεο…