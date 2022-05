Τελικός Κυπέλλου Λουξ: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα!

Intime

Onsports Team

Η προσμονή τελείωσε. Η αγωνία κορυφώνεται. Μια γλυκιά αγωνία για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χώρας κάθε χρόνο. Ένας αγώνας-ένας τίτλος. 90 λεπτά που ίσως γίνουν 120. Ίσως χρειαστούν και πέναλτι. Μια βραδιά που θα καθορίσει το ποιος θα κάνει διακοπές με την «κούπα» στα χέρια του!

Ο τελικός Κυπέλλου Λουξ, βρίσκει αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες με κοινό στόχο, κοινή θέληση, κοινή φιλοδοξία, κοινό πάθος και «δίψα» για το τρόπαιο. Διαφορετικά τα δεδομένα της αφετηρίας τους, αλλά στο τέλος της σεζόν τα μάτια εντυπωσιάζονται το ίδιο μπροστά στη λάμψη του Κυπέλλου.

Εισιτήρια που… έκαναν φτερά. «Τρέλα» του κόσμου για να βρεθεί στις εξέδρες, έτσι όπως πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Με πολλές χιλιάδες φιλάθλων και των δύο «μονομάχων» να μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από κοντά. Ειδικά στην εποχή που η ανθρωπότητα προσπαθεί να επανέλθει απ’ την σκληρή πραγματικότητα της πανδημίας, η «ανάσα» που δίνεται μέσω ενός τεράστιου αθλητικού γεγονότος, είναι μεγάλη.

Παράλληλα, αποτελεί και ένα είδος εξετάσεων των οπαδών. Για να αποδείξουν πως μπορούν με κοινή παρουσία να μη δημιουργούν καταστάσεις ξένες προς τον αθλητισμό. Που δε χωρούν σε κανέναν χώρο ποδοσφαίρου ή οποιοδήποτε άλλου σπορ. Η γιορτή του αθλήματος σε συλλογικό επίπεδο, επιβάλλεται να είναι ακριβώς έτσι.

Τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα που ναι μεν δεν αγωνίζεται στην έδρα της, αλλά παίζει στην πόλη της. Πέρασαν οκτώ ολόκληρα χρόνια για να επανέλθει το «τριφύλλι» στους τελικούς. Οκτώ δύσκολα χρόνια, με πισωγύρισμα για το κλαμπ και απίστευτες στιγμές πίκρας. Ανήκουν στο παρελθόν, μια και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχετική άνεση έφτασε στο μεγάλο ραντεβού. Αποκλείοντας κατά σειρά Ατρόμητο, Βόλο, Αναγέννηση Καρδίτσας και Λαμία. Έμεινε ένα βήμα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιστρέφοντας στους τίτλους ο Παναθηναϊκός που το είχε κάνει τελευταία φορά πριν οκτώ χρόνια. Σε τελικό με τον ΠΑΟΚ!

Με 18 «κούπες» στην τροπαιοθήκη του, ο Παναθηναϊκός αναζητά το 19ο Κύπελλο της ιστορίας του. Αναζητά την επαναφορά σε κατάκτηση τίτλων. Για να το πετύχει πρέπει να κάμψει την αντίσταση του «δικέφαλου», που μόνο εύκολο δεν είναι.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας τον αέρα του Κυπελλούχου. Η ομάδα που έχει κάνει δικό της το θεσμό τα τελευταία χρόνια. Από την ήττα το 2013-14 κόντρα στον αποψινό του αντίπαλο, ο «δικέφαλος» έφτασε άλλες 4 φορές στο μεγάλο ραντεβού. Μετρώντας ισάριθμες κατακτήσεις. Μοναδική του απουσία την τελευταία πενταετία, αυτή του 2019-20. Κατά τα άλλα, τρεις νίκες με ΑΕΚ και μία με Ολυμπιακός, φέρνουν το απόλυτο στις τελευταίες συμμετοχές για την ομάδα που έχει γίνει… μανούλα στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά συνολικά 8 τρόπαια στο θεσμό και θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στη δεκάδα. Έχοντας το απόλυτο know how. Παίκτες ναι μεν «διψασμένους», αλλά ταυτόχρονα «μπαρουτοκαπνισμένους». Μια παρέα που θα δώσει τον δικό της last dance και προφανώς θέλει αυτός να είναι με το Κύπελλο στη μέση του κύκλου.

Τα ψέματα, οι αναλύσεις, τελείωσαν. Η αγωνία πιάνει… ταβάνι για δύο ομάδες που θέλουν όσο τίποτα άλλο να τελειώσουν τη σεζόν με τον τίτλο. Μια μακρά περίοδο δουλειάς, προσπάθειας, θυσιών, ρουτίνας καθημερινής, που είχαν ως απόλυτο σκοπό το σήμερα. Το δέλεαρ της 21ης Μαϊου. Το τρόπαιο.

Ο τεράστιος αγώνας αρχίζει στις 20:00 στο ΟΑΚΑ με τηλεοπτική ζωντανή μετάδοση απ’ το Cosmote Sport 1. Το Στάδιο θα μοιάζει σαν μια όμορφη παλέτα με πράσινη-λευκή και άσπρη-μαύρη απόχρωση. Στο τέλος θα μείνει μόνος ένας να πανηγυρίζει με τα πυροτεχνήματα να λάμπουν στον Αττικό ουρανό. Ποιος θα είναι; Το βράδυ θα ξέρουμε!