«Βγήκαν τα μαχαίρια» στην Premier League - Απάντησε ο Κλοπ στον Γκουαρδιόλα (videos)

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι έδιναν μάχη σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι πρόσφατα, με τους Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Γκουαρδιόλα να κρατούν ψηλά το επίπεδο και να προχωρούν σε αρκετές φιλοφρονήσεις προς τους αντιπάλους τους.

Ωστόσο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League και με την... πίεση για επιτυχία να έχει αυξηθεί δραματικά βγήκαν και τα... μαχαίρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από το 5-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νιούκαστλ, που έδωσε προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του, είπε πως τα media και όλος ο κόσμος θέλουν να πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, προσθέτοντας πως οι «κόκκινοι» είναι μεν πετυχημένοι στην Ευρώπη όχι όμως και στην Αγγλία, έχοντας μόλις ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 30 χρόνια.

?️ "Everyone in this country supports Liverpool, the media and everyone... Our destiny is in our hands, this is important."



? Pep Guardiola's response to @ManCity's emphatic 5-0 win over Newcastle.



? @CarrieBrownTV #beINPL #MCINEW #MCFC pic.twitter.com/w6nHihdzR0