Πανιώνιος: Νέα επιστροφή παίκτη στη Νέα Σμύρνη μετά από 10 χρόνια

Onsports Team

Κινήσεις ανόδου κάνει ο Πανιώνιος, καθώς θέλει να επιστρέψει άμεσα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Κυρίως φέρνει πίσω στη Νέα Σμύρνη παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα και θέλουν να τη βοηθήσουν.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και η τελευταία επιστροφή ενός παίκτη, μετά από μια δεκαετία. Στα «κυανέρυθρα» θα αγωνίζεται πάλι ο Γιώργος Γκαλίτσιος.

Ο έμπειρος αμυντικός φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Βέλγιο και Κύπρο. Στα 35 του επιστρέφει στη Νέα Σμύρνη για να βοηθήσει την ομάδα με την εμπειρία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιώργου Γκαλίτσιου.

Ο έμπειρος Έλληνας ποδοσφαιριστής επιστρέφει στον ΙΣΤΟΡΙΚΟ μετά το 2011. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ΑΕΛ, Ολυμπιακό, Λόκερεν (Βέλγιο), Μουσκρόν (Βέλγιο) ενώ από το 2019 έως και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ανόρθωση (Κύπρος).

Γιώργο, καλώς ήρθες και πάλι στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μας! @me_galitsios welcome back to our family!».