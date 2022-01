Άστον Βίλα: Ανακοίνωσε «βόμβα» με Κουτίνιο (photos+video)

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Άστον Βίλα.

Οι «χωριάτες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φελίπε Κουτίνιο, από τον Μπαρτσελόνα, με τη μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι, ενώ έχει τοποθετηθεί και οψιόν αγοράς.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος, που ήταν εκτός πλάνων στους «μπλαουγκράνα», είχε αγωνιστεί από το 2013 μέχρι το 2018 στη Λίβερπουλ μετρώντας 54 γκολ και 45 ασίστ σε 201 εμφανίσεις.

Στη συνέχεια πουλήθηκε για 135 εκατ. ευρώ στην «Μπάρτσα», αλλά η καριέρα του πήρε την κατιούσα. Φέτος είχε 16 συμμετοχές και 2 γκολ με την ομάδα της Καταλονίας, αλλά ήταν σαφές πως ο Τσάβι δεν τον υπολόγιζε.

Welcome, Philippe Coutinho! ?



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. ??