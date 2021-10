Απίστευτο: Τον... πλάκωσε στο γήπεδο και αποβλήθηκε (photos+video)

Απίστευα πράγματα συνέβησαν στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου τερματοφύλακας πλάκωσε συμπαίκτη του αμέσως μετά την ισοφάριση και αποβλήθηκε.

Ο τερματοφύλακας της Γκλέντοραν Μακ Κάρενι αντίκρισε κόκκινη κάρτα, καθώς επιτέθηκε και χτύπησε συμπαίκτη του στη Μπερνς, αμέσως μετά το 2-2 της Κόλερεϊν.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

GOAL + RED CARD! ⚽️?



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live ? https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2