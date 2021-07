Premier League: Αυτός είναι ο παίκτης που συνελήφθη για παιδοφιλία

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την κοινή γνώμη της χώρας στην είδηση πως 31χρονος διεθνής παίκτης που αγωνίζεται σε σύλλογο της Premier League συνελήφθη για εγκλήματα που σχετίζονται με παιδοφιλία.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, την αποκάλυψη έκανε η «Mirror», η οποία δεν προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ποδοσφαιριστή, αλλά παρουσίασε την έκθεση της Αστυνομίας για την σύλληψη του παίκτη στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, αλλά και για την κίνηση της ομάδας να τον θέσει εκτός μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο παίκτης αυτός αγωνίζεται πλέον στην Έβερτον, η οποία είχε προχωρήσει πριν από μερικές μέρες σε ανακοίνωση πως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας έχει τεθεί εκτός λόγω εμπλοκής του σε υπόθεση της Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Η Έβερτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι παίκτης της πρώτης ομάδας έχει αποβληθεί εν αναμονή μιας αστυνομικής έρευνας. Το κλαμπ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις Aρχές με τις έρευνές τους και δεν θα κάνει καμία περαιτέρω δήλωση αυτή τη στιγμή».

Ο παίκτης αυτός φέρεται πως είναι ο Γκίλφι Σίγκουρντσον, ο αρχηγός των «ζαχαρωτών» και διεθνής με την Εθνική Ισλανδίας.

??? | BREAKING: Everton have confirmed it has suspended a First-Team player pending a police investigation.