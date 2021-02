Μάντσεστερ Σίτι: Δεν ξεγράφει τη Λίβερπουλ ο Γκουαρντιόλα

Γενικότερα το τελευταίο διάστημα η Λίβερπουλ δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι πιστεύει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει για τους περσινούς πρωταθλητές.

«Αν κρίνω από τον τρόπο που είδα πως έπαιξαν κόντρα στην Λέστερ, θα πρέπει να χάσουμε παιχνίδια, αλλά φυσικά και μπορούν να το κάνουν (σ.σ να φτάσουν τη Σίτι). Είναι η ίδια Λίβερπουλ που συναντήσαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική στις δύο περιοχές, όμως η ποιότητα του παιχνιδιού τους παραμένει η ίδια Ως θεατής, πάντα απολαμβάνω να βλέπω την Λίβερπουλ» είπε σχετικά ο Γκουαρδιόλα.

