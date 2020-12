Premier League: Κορυφαίος του μήνα ο Μπρούνο Φερνάντες (photos+video)

Η παρουσία του Μπρούνο Φερνάντες, εδώ και ένα χρόνο που αγωνίζεται στους «κόκκινους διαβόλους» μπορεί να θεωρήθεί και από τις... σταθερές της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ο Πορτογάλος χαφ ξεχειλίζει από ποιότητα και κάνει τη διαφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι νέες εξαιρετικές του εμφανίσεις του έδωσαν το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή τον Νοέμβριο στην Premier League.

Δείτε το βίντεο από τους ανθρώπους της Premier League:

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...



✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu