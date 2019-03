«Τρέλα» στη Γιουβέντους: 39 χιλιάδες οπαδοί σε αγώνα γυναικών! (photos)

Οι οπαδοί της Γιουβέντους δεν στηρίζουν μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, αλλά και το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του συλλόγου.

Περίπου 39.000 κόσμος βρέθηκε στο «Allianz Stadium» για να παρακολουθήσουν το ματς της γυναικειας ομάδας κόντρα στην Φιορεντίνα, ενώ σχηματίστηκε κι ένα τεράστιο κορεό με τα χρώματα της «Γιούβε».

?? We have kick-off at Allianz Stadium! Let the Première begin! ⚽️



?? Fischio d'inizio all'Allianz Stadium. Comincia la Première! ⚽️#JuveFiorentina #JuventusWomen #ForzaJuve pic.twitter.com/IawY99uTnn