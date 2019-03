Από το έπος στο Παρίσι, κατευθείαν στο σχολείο ο Γκρίνγουντ (pics)

Ο πιτσιρικάς σέντερ φορ, ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Ακαδημίας των «Διαβόλων», συμπεριλήφθηκε εσπευσμένα στην αποστολή για Παρίσι (σ.σ. για δεύτερη φορά στην αποστολή μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια) από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αφού ο Νορβηγός τεχνικός είχε να αντιμετωπίσει 10 απουσίες παικτών της πρώτης ομάδας.

Ακόμη κι έτσι, ελάχιστοι πίστευαν ότι ο Γκρίνγουντ θα έπαιρνε ευκαιρία σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Κι όμως στο 87΄ ενώ η Μάντσεστερ αναζητούσε το γκολ της πρόκρισης ο Σόλσκιερ δε δίστασε να βάλει τον γεννημένο την 1η Οκτωβρίου του 2001 Άγγλο επιθετικό, χαρίζοντας του μια εμπειρία ζωής!

Του επέτρεψε να γίνει μέλος και να ζήσει από μέσα μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές, όχι απλά της Μάντσεστερ, αλλά της ιστορίας του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο ίδιος περιχαρής έσπευσε, όπως κάθε παιδί της ηλικίας του, να μοιραστεί τη χαρά που τον πλημμύριζε στα social media…

Για την ακρίβεια, 17 χρόνια και 156 μέρες έγραφε το ημερολόγιο της ζωής του διεθνή Άγγλου φορ που συν τοις άλλοις έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ιστορικού αγγλικού συλλόγου στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ουδείς μπορεί να προβλέψει αν η συγκεκριμένη στιγμή θα αποτελέσει εφαλτήριο μιας σπουδαίας καριέρας, ωστόσο σίγουρα η επική πρόκριση των «Διαβόλων» θα συνδεθεί μεταξύ άλλων με το ντεμπούτο του Γκρίνγουντ.

Ενός πιτσιρικά που το στιλ του συγκρίνεται με αυτό το σπουδαίου Φαν Πέρσι και κάνει θραύση στα πρωταθλήματα Υποδομής της Αγγλίας (έχει σκοράρει 13 γκολ σε 12 ματς στο Κ18) αλλά και στο Youth League (5 γκολ σε 5 ματς).

Όμως, τα φώτα του Parc des Princes έσβησαν και ο Γκρίνγουντ καλείται πλέον να επιστρέψει στο καθημερινό του πρόγραμμα.

Δηλαδή στο σχολείο του στο Άστον, με το οποίο η Μάντσεστερ έχει κάνει ειδική συμφωνία ώστε τα παιδιά της Ακαδημίας της να μπορούν να απουσιάσουν για αγώνες και να αναπληρώνουν τα μαθήματα άλλες μέρες και ώρες.

Για φανταστείτε τι ιστορίες έχει να πει στους συμμαθητές του από την… εκδρομή στο Παρίσι!

