Το μυθικό σπριντ του 21χρονου Ντάνιελ Τζέιμς (vid)

Ο νεαρός επιθετικός της Σουόνσι έδειξε για ποιους λόγους τον θέλει διακαώς ο έμπειρος Αργεντίνος επιθετικός στο 4-1 απέναντι στην Μπρέντφορντ σημειώνοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του σε μια κόντρα επίθεση με ένα… θεότρελο σπριντ!

Ο αριστεροπόδαρος Ουαλός εξτρέμ επιβεβαίωσε τη φήμη ότι πρόκειται για έναν από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές στη Βρετανία αφήνοντας πίσω του τρεις αντιπάλους σε μια κούρσα από την μία περιοχή στην άλλη, πριν πλασάρει ιδανικά τον αντίπαλο πορτιέρο…

? | Sensational goals from @Daniel_James_97 and Bersant Celina capped off a rousing performance as the #Swans secured their place in the quarter-finals of the @EmiratesFACup.

