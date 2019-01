Μπερδέματα για τη Μαρσέιγ: «Λουκέτο» στο «Βελοντρόμ»! (photos)

Προσωρινή ποινή διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της κεκλεισμένων των θυρών επέβαλε η γαλλική λίγκα στη Μαρσέιγ, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν την Παρασκευή (25/1), στο ματς πρωταθλήματος με τη Λιλ.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, θα διενεργήσει έρευνα για τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο «Βελοντρόμ», ιδιαίτερα τη ρίψη φωτοβολίδας στο 57ο λεπτό, η οποία παραλίγο να τραυματίσει τους Κέβιν Στρόοτμαν, Ζορντάν Αμαβί, καθώς και τον βοηθό διαιτητή. Μετά το περιστατικό αυτό, ο αγώνας διακόπηκε για περίπου 35 λεπτά.

Μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από την πειθαρχική επιτροπή και να ληφθεί η απόφαση, η γαλλική λίγκα αποφάσισε ότι το «Βελοντρόμ» θα κλείσει για τους φιλάθλους και οι αγώνες της Μαρσέιγ θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Marseille v Lille suspended due to a fan throwing a fire cracker onto the pitch and exploding in front of the players.



No idea if the game will continue. #OMLOSC



