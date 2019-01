Όλα τα λεφτά: Ο Σαλάχ πήρε το βραβείο και χόρεψε παρέα με τον Μανέ! (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχτηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Αφρική για δεύτερη σερί σεζόν, κάτι που ήταν αναμενόμενο με τη χρονιά που πραγματοποίησε.

Ο σταρ της Λίβερπουλ συγκέντρωσε 567 ψήφους έναντι του συμπαίκτη του, Σαντιό Μανέ, που πήρε 440 και του Πιερ Ομπαμεγιάνγκ που συγκέντρωσε 197.

Κατά τη διάρκεια της απονομής ο μεγάλος νικητής κλήθηκε να χορέψει κάτι που του έφερε έκδηλη αμηχανία. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός, κρατώντας το βραβείο του, άρχισε να κουνιέται στο ρυθμό του τραγουδιού μαζί με τους χορευτές που ήταν επί σκηνής.

Δείτε το υπέροχο στιγμιότυπο.

This magnificently awkward and I love it. Mo Salah dancing like everyone's watching pic.twitter.com/tUEK0yufer