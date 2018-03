Εμπλέκουν Τζαβέλλα-Καπετάνο σε σκάνδαλο ντόπινγκ - Ηχηρά ονόματα στη λίστα του Μουντιάλ του 2010

Οι Fancy Bears, η ομάδα κυβερνοκατασκοπείας που είχε «χακάρει» τα ηλεκτρονικά συστήματα της IAAF, χτύπησε για πρώτα φορά το χώρο του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε τρία έγγραφα από επίσημους φορείς του ποδοσφαίρου. Τα δύο πρώτα αποκαλύπτουν δεκάδες κρούσματα ντόπινγκ το 2015 και το 2016 αντίστοιχα, φέρουν τη σφραγίδα της WADA αλλά δεν να αναφέρουν ονόματα. Το τρίτο έγγραφο τιτλοφορείται «TUE and DoU Overview for the 2010 FIFA World Cup South Africa», αναφέρεται στο Μουντιάλ του 2010 και ονομάζει 25 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν πάρει άδεια να κάνουν χρήση στεροϊδών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, ως μέρος θεραπείας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και δύο Ελληνες, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Παντελής Καπετάνος που χρησιμοποίησαν ουσίες TUE (Therapeutic Use Exemption), δηλαδή «Εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης».



Καθόλα νόμιμη διαδικασία για παίκτες όπως ο Κάρλος Τέβες, ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Γκάμπριλ Χάιντσε, ο Ντιρκ Κάιτ, ο Μάριο Γκόμεζ οι οποίοι είχαν δηλώσει εκ των προτέρων τις ουσίες που λάμβαναν για δερματολογικές παθήσεις, άσθμα κλπ.

«Οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες ομόφωνα διαβεβαιώνουν ότι στο άθλημά τους δεν υπάρχει ντόπινγκ. Η ομάδα μας παρέλαβε αυτά τα πολυάριθμα στοιχεία ως πρόκληση και τώρα θα αποδείξουμε ότι λένε ψέμματα» αναφέρει το μήνυμα των Fancy Bears.