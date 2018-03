Η Premier League θρηνεί για την απώλεια του Τιοτέ (photos)

RIP Cheick Tiote - The @NUWFCOfficial Girls will always remember the night he came to visit our training session! Such sad news. pic.twitter.com/SBl3gpN0Zc — Newcastle United WFC (@NUWFCOfficial) 5 Ιουνίου 2017

Rest in peace, Cheick Tioté.



The thoughts of everyone at CPFC are with his family and friends. pic.twitter.com/Hcb71g8pB2 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 5 Ιουνίου 2017

Rest in peace, Cheick Tioté. An incredible competitor taken far too soon. pic.twitter.com/tMkyzc4OlE — West Ham United (@WestHamUtd) 5 Ιουνίου 2017

Everyone at the club is saddened to learn of the tragic death of Cheick Tiote. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/OLcZtBscBu — Manchester United (@ManUtd) 5 Ιουνίου 2017

Rest In Peace, Cheick Tioté, my condolences to his family and friends ?? pic.twitter.com/ZDEXdG1rzt — Victor Wanyama (@VictorWanyama) 5 Ιουνίου 2017