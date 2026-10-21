ΟΦΗ: Με Φούντα η αποστολή για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το δύσκολο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 19:45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τον Ταξιάρχη Φούντα να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για την αναμέτρηση, ενώ αντίθετα έμειναν έξω οι Χριστογεώργος, Σιέλης και Ισέκα.

Παράλληλα ο Έλληνας τεχνικ΄ςο δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Χατζηγιοβάνη, Λαγουδάκη, Μαρινάκη και Χνάρη.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.