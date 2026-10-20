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Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας: Elite σφυρίχτρα στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Έσπεν Έσκας από τη Νορβηγία ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική του Europa League. 

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας: Elite σφυρίχτρα στο «Γ. Καραϊσκάκης»
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Ο 38χρονος Νορβηγός ανήκει στην κορυφαία κατηγορία διαιτητών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και έχει εμπειρία από σημαντικά παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, ο Έσκας έχει βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν στο τιμόνι ντέρμπι της Super League. Στις 19 Ιανουαρίου 2025 διηύθυνε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη των «πράσινων» με 1-0, ενώ είχε προηγηθεί ο ορισμός του στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, που έληξε με 2-0 υπέρ των Θεσσαλονικέων.

Παράλληλα, την περασμένη σεζόν είχε αναλάβει τη διαιτησία του αγώνα ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο, για την προημιτελική φάση του Conference League.

Στο πλευρό του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του, Γιαν Έρικ Ένγκαν και Αλφ Όλαφ Ρόσλαντ, οι οποίοι ορίστηκαν ως βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ρόχιτ Σάγκι, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ιταλός Λούκα Παϊρέτο, με AVAR τον Νορβηγό Μάριους Λίεν.

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