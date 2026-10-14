Αλγκουαθίλ: «Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ταυτότητά μας - Θα πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια απαιτητική αποστολή στη Μασσαλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να φύγει με το «διπλό» από το «Βελοντρόμ».

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει η γαλλική ομάδα, αναγνωρίζοντας τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα διλήμματα που έχει για την κατάρτιση της ενδεκάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγκουαθίλ

Για τη μάχη με τη Μαρσέιγ: «Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέιγ είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και, όταν αγωνίζεται στην έδρα της, θέλει να επιτίθεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της έδρας της. Ωστόσο, και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας. Πολλές φορές, σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει, όμως, να παραμείνουμε πιστοί στην ταυτότητά μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για το αν στοιχεία όπως το πάθος, η ενέργεια και η δύναμη, που έδωσαν τη νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό σε ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στη Μαρσέιγ: «Φυσικά, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού είναι ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα όπως η Μαρσέιγ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο που μας έδωσε τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Γιαγκελόνια. Πέρα από το μεγάλο πάθος που δείξαμε, μας βοήθησε το γεγονός ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι μας και να κρατήσουμε την μπάλα. Χρειάζονται η δύναμη και το πάθος, αλλά είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων που σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όπου, πέρα από το πάθος, η ενέργεια που βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο μάς βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».

Για το αν θα προχωρήσει σε πολλές ή λίγες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Ό,τι κι αν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι διαφορετικό μετά τη σημερινή προπόνηση, αλλά και από όσα θα σκέφτομαι αύριο. Οι παίκτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά, παρότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν δύσκολο. Θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάστασή τους, να δούμε πόση ενέργεια και δύναμη έχουν και πόσο έτοιμοι αισθάνονται. Στη συνέχεια, θα πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή, ώστε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».