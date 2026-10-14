Κόντης: «Να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει - Ό,τι κάνεις σε αυτή τη διοργάνωση σε μεγαλώνει»

Με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Ρεν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, υπογράμμισε πως οι Κρητικοί προσεγγίζουν την ευρωπαϊκή πρόκληση με φιλοδοξία, δείχνοντας διάθεση να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης

Για το ματς με τη Ρεν: «Είμαστε μία φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνεις σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς κάθε επόμενο παιχνίδι σαν πρόκληση. Ό,τι κάνεις σε αυτή τη διοργάνωση σε μεγαλώνει, αντιμετωπίζουμε μία νομάδα με μεγάλη ιστορία, μία ομάδα ακαδημιών και με ευρωπαϊκές εμπειρίες. Είναι απαιτητικό παιχνίδι, το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αλλά και με φιλοδοξία, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεν».

Για το αν το 3/3 στην Ευρώπη κάνει το ματς πιο απαιτητικό: «Ο αντίπαλος έχει κάνει καλή ανάλυση της ομάδας μας, είμαστε μία ομάδα που προερχόμαστε από το 3/3 στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η προσοχή μας είναι πάνω μας. Παίζουμε με καλή ομάδα στην έδρα της, θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, θα βγάλει την ταυτότητά μας. Από την πλευρά μας, με τον ίδιο σεβασμό και προσύλωση να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε από αυτήν την 2η αγωνιστική».

Για την προσέγγιση του παιχνιδιού: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική τακτική προσέγγιση. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μία ποδοσφαιρική φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε. Δεν θα αλλάξουμε πολλά, θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τις δικές της αρχές. Αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουμε με δυνατή ομάδα, περιμένω ότι θα είναι απαιτητικό ματς από πλευράς εντάσεων, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει επιθετικά και πρεσάρει ψηλά».

Για το πού θα πρέπει να χτυπήσει ο ΟΦΗ: «Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, όταν δεν έχουμε την μπάλα να υποφέρουμε, αλλά και να την κάνουμε να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα με το δικό μας παιχνίδι. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο».

Για την διακοπή και την ήττα μετά την ήττα από την ΑΕΚ: «Δεν είμαι τόσο απογοητευμένος. Δεχθήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, δεν κινδυνεύσαμε. Είναι βαρύ και άσχημο το 3-0, αλλά πλέον είναι το δεύτερο μετά την διακοπή. Το κάναμε το πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή που ψαχνόμαστε. Μετά από τρεις εβδομάδες χάνεις τον ρυθμό. Ξεπεράσαμε το σφίξιμο και τώρα έχουμε ένα ματς υψηλών εντάσεων και ενδιαφέροντος, αύριο θα δούμε πόσο μας έχει επηρεάσει η διακοπή».