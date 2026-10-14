L' Équipe για ΟΦΗ: «Η επιτυχία χτίστηκε πάνω στην ταυτότητα»

Το ενδιαφέρον της γαλλικής εφημερίδας «L’ Équipe» συγκεντρώνει ο ΟΦΗ, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρησή του με τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το γαλλικό Μέσο ετοίμασε αφιέρωμα για την ομάδα της Κρήτης, παρουσιάζοντας την ταυτότητά της, τη διαδρομή της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το όραμά της για τα επόμενα χρόνια.

Η ευρωπαϊκή συνάντηση με τη Ρεν αποτελεί την αφορμή για την παρουσίαση του ΟΦΗ στο γαλλικό κοινό, με το δημοσίευμα να στρέφει το βλέμμα τόσο στην ιστορία και την πορεία των Κρητικών όσο και στις φιλοδοξίες τους για το μέλλον.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Ο ΟΦΗ Κρήτης, μια επιτυχία βασισμένη στην ταυτότητα: "Οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα".

Θυμάστε την εποχή που η Οσέρ είχε στο ρόστερ της τρεις μελλοντικούς παγκόσμιους πρωταθλητές; Αν όχι, τότε η μοναδική φορά που ένας γαλλικός σύλλογος αντιμετώπισε τον ΟΦΗ Κρήτης μπορεί να σας φαίνεται πολύ μακρινή. Ήταν το 1997, όταν η Ligue 1 ονομαζόταν Division 1 και οι Στεφάν Γκιβάρς, Μπερνάρ Ντιομέντ και Λιονέλ Σαρμπονιέ αποτελούσαν μέλη της Οσέρ.

Αντίπαλος της Ρεν την Πέμπτη, ο ΟΦΗ – ακρωνύμιο του "Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου" – επιστρέφει σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με μορφή αντίστοιχη της League Phase, για πρώτη φορά έπειτα από 26 χρόνια. Κάτι τέτοιο δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της κυριαρχίας των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων του ελληνικού ποδοσφαίρου: της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν. Έναν χρόνο αφότου έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, το 2025, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2 από τον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ κατέκτησε το τρόπαιο τον περασμένο Μάιο, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση. Και η επιτυχία αυτή δεν ήταν έκπληξη.

Έχοντας τερματίσει στην έκτη θέση στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους του πρωταθλήματος, ο σύλλογος του Ηρακλείου, μιας πόλης με 135.000 κατοίκους, έχει οικοδομήσει το πρότζεκτ του πάνω σε μια απλή αρχή, την οποία εξήγησε ο πρόεδρός του την περασμένη άνοιξη.

"Πρέπει να στηρίζουμε τον λαό μας", δήλωνε ο Μιχάλης Μπούσης. "Οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα και μπορούν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρό μας να προχωρήσει μπροστά".

Ιδιοκτήτης του ΟΦΗ από το 2018, ο Μπούσης, ένας Αμερικανός ελληνικής καταγωγής, επένδυσε χρήματα στον σύλλογο και τον οργάνωσε σε πιο επαγγελματικές βάσεις, δίνοντάς του παράλληλα έντονο τοπικό χαρακτήρα. Από τους 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το ταξίδι στη Ρεν, μόλις έξι δεν διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο.

Ένα προπονητικό κέντρο που θα επεκταθεί και ένα νέο γήπεδο στα σχέδια

Την ώρα που οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της χώρας πραγματοποιούν μαζικές μεταγραφές από το εξωτερικό, ο ΟΦΗ προσφέρει μια ευκαιρία σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν παραμεριστεί από τις ομάδες τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο αριστερός μπακ Νίκος Αθανασίου και ο κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Κωστούλας, οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστικό χώρο στον Ολυμπιακό.

Ελλείψει του πρώην ποδοσφαιριστή της Μαρσέιγ και της Τουλούζ, Άαρον Λέγια Ισέκα, ο οποίος βρίσκεται στη φάση της επιστροφής του στη δράση, το Ροαζόν Παρκ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον βασικό οργανωτή του παιχνιδιού του ΟΦΗ: τον μέσο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος επέστρεψε στην Εθνική ομάδα πέντε χρόνια μετά την τελευταία του κλήση.

Έλληνας είναι και ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, σε αντίθεση με τη στρατηγική που ακολουθούν οι ανταγωνιστές του. Όταν ανέλαβε τον ΟΦΗ, πριν από έναν χρόνο, η ομάδα βρισκόταν στη 12η θέση της βαθμολογίας, σε σύνολο 14 ομάδων, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Ο Κόντης χρειάστηκε δύο μήνες για να καθιερώσει το σύστημα 3-4-3, από το οποίο δεν έχει αποκλίνει έκτοτε.

"Αν η ιστορία μας ήταν ένα βιβλίο, θα είχε τίτλο: Μια υπέροχη παρέα φίλων που δεν σταματά να ονειρεύεται", δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην κρητική εφημερίδα Νέα Κρήτη.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία της στο Europa League, επικρατώντας της Χόφενχαϊμ με 2-0 στην έδρα της, στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, είναι πρωτίστως ένας επιχειρηματίας. Προκειμένου ο ΟΦΗ να συνεχίσει να αναπτύσσεται, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο σημαντικά σχέδια: η επέκταση του προπονητικού κέντρου, η οποία έχει ήδη εγκριθεί, και η κατασκευή ενός νέου γηπέδου, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση.

«Η ΑΕΚ διαθέτει ένα νέο γήπεδο και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα μέσα σε τέσσερα χρόνια», παρατηρούσε τις τελευταίες ημέρες ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ηλίας Πουρσανίδης, αντιπρόεδρος του ΟΦΗ.

"Το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο θα αλλάξουν εντελώς την ιστορία του ΟΦΗ".

Μια ιστορία που, όπως φαίνεται, έχει ήδη αρχίσει να γράφεται με πολύ καλές προοπτικές».