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Ρεν - ΟΦΗ: Αυτός «σφυρίζει» την αναμέτρηση των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League

Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεν και ΟΦΗ στο «Roazhon Park» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (15/10, 22:00).

Ρεν - ΟΦΗ: Αυτός «σφυρίζει» την αναμέτρηση των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League
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Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», ο ΟΦΗ στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Ρεν για την 2η αγωνιστική του Europa League στο «Roazhon Park».

Λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα στη Γαλλία έγινε γνωστός ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εν λόγω αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Κολόμπο θα είναι ο πρώτος διαιτητής, με βοηθούς του τους Φιλίπο Μέλι και Σιμόνε Σότσα.

Ο Νορβηγός Χάγκενες θα είναι στο VAR, ενώ ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο θα εκτελεί χρέη βοηθού AVAR.

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