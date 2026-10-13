Ρεν - ΟΦΗ: Αυτός «σφυρίζει» την αναμέτρηση των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», ο ΟΦΗ στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Ρεν για την 2η αγωνιστική του Europa League στο «Roazhon Park».

Λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα στη Γαλλία έγινε γνωστός ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εν λόγω αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Κολόμπο θα είναι ο πρώτος διαιτητής, με βοηθούς του τους Φιλίπο Μέλι και Σιμόνε Σότσα.

Ο Νορβηγός Χάγκενες θα είναι στο VAR, ενώ ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο θα εκτελεί χρέη βοηθού AVAR.