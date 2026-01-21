Λουτσέσκου: «Δύσκολο να ξεκινήσει βασικός ο Κωνσταντέλιας»

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμος για τον αγώνα με τη Μπέτις, με τον Λουτσέκσου να έχει ρίξει το βάρος του στην προετοιμασία της ομάδας του, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το πως προετοιμάζει την ομάδα σε αυτό το σερί αγώνων που υπάρχει και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν: «Δεν ξέρω τι να ακριβώς να πω. Η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά, είναι σε καλή φόρμα, έχει ενθουσιασμό, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Οι πιθανότητες που έχουν ανεβαίνουν και είμαστε σε καλή στιγμή αυτοπεποίθησης για να παίξουμε έναν κρίσιμο αγώνα. Είναι δύσκολο να παίζεις ανά τρεις μέρες αλλά το κλίμα είναι πολύ καλό. Το γκρουπ δουλεύει πολύ καλά και επίσης έχοντας περάσει την περίοδο με τους τραυματισμούς έχουμε περισσότερες πλέον επιλογές. Είναι φυσιολογικό να μην κάνουμε προπόνηση όλοι μαζί αυτή την περίοδο λόγω της αποθεραπείας από αγώνα σε αγώνα».

Για το αν είναι παγίδα και αν δυσκολεύει την μελέτη του αντιπάλου οι πολλές απουσίες της Μπέτις: «Όταν εμπλέκεσαι σε τόσους αγώνες και πολλές διοργανώσεις, δεν είναι σωστό να λες για παίκτες που δεν παίζουν, γιατί πρέπει να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις συνθήκες. Για μένα δεν μετράει που δεν παίζουν 4-5 παίκτες της Μπέτις, είναι δεδομένο ότι μέσα σε μια σεζόν όλες οι ομάδες περνάνε φάσεις με προβλήματα και με παιχνίδια που δεν "βγαίνουν". Εκεί πρέπει να βρεθεί η αντίδραση μέσα από τις δυσκολίες. Η Μπέτις θα έρθει με πέντε παίκτες μείον αλλά είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία, με τεράστια ποιότητα και είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει σε αυτό το τέμπο των αγώνων. Και εμείς είχαμε μια περίοδο με αρκετά προβλήματα αλλά ήμασταν πολύ καλοί και πήραμε αποτελέσματα».

Για την εξέλιξη στην ομάδα στα μέσα Γενάρη από το ξεκίνημα της χρονιάς: «Είμαι ικανοποιημένος πρώτα από όλα ότι τα καταφέρνουμε σε ένα δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις και είμαστε μέσα και στις τρεις. Δεν είναι εύκολο να παίζεις ανά τρεις μέρες και δεν είναι εύκολο επίσης να αλλάξεις διοργανώσεις γιατί διαφέρουν οι αντίπαλοι. Στο πρωτάθλημα είμαστε στην πρώτη θέση με τρεις ομάδες που είναι στον πόντο και έτσι θα πάει όπως φαίνεται μέχρι το τέλος, στο Κύπελλο βρισκόμαστε στα ημιτελικά έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα όλων και στην Ευρώπη έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση στα δυο τελευταία ματς που έχουμε μπροστά μας.

Μέσα σε ένα σκληρό καλεντάρι έχουμε μια νοοτροπία μαχητή που μας έφερε εδώ και μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε. Κάθε παιχνίδι έχουμε την σωστή προσέγγιση και για αυτό βρισκόμαστε μέσα σε όλους τους στόχους. Και για να φτάσουμε εδώ σημαίνει ότι όλοι δίνουν το μάξιμουμ όταν παίζουν, αντιπαρερχόμαστε τις απουσίες και σημαντικό επίσης είναι ότι οι νεαροί που έρχονται και μπαίνουν δίνουν το κάτι παραπάνω. Παίρνουμε βοήθειες από όλους όσους παίζουν. Είναι πάνω από το μέγιστο αυτό που έχουν δώσει για να φτάσουμε εδώ και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει ο "πυλώνας" της προσπάθειας αυτής που είναι συγκεκριμένοι παίκτες και είμαστε τυχεροί που δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά όλοι δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο».

Για το τραγούδι που έχει βγει προς τιμήν του: «Τι να πω! Αυτά είναι για εσάς, για να τα απολαύσετε εσείς, να γελάσετε εσείς. Για μένα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και η μεγαλύτερη αυτή την στιγμή είναι το επόμενο παιχνίδι με την Μπέτις».