Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Νέα μεγάλη πώληση για τους Ούγγρους πριν το ραντεβού με το «τριφύλλι»

AP Photo/Denes Erdos

Οnsports Team

Η Φερεντσβάρος ολοκλήρωσε και τυπικά την πώληση του 20χρονου μέσου, Άλεξ Τοθ, στην Μπόρνμουθ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του έναντι ποσού που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την αποχώρηση του πρώτου της σκόρερ, Μπαρνάμπας Βάργκα, για λογαριασμό της ΑΕΚ, οι Ούγγροι χάνουν ακόμη ένα βασικό τους γρανάζι.

Ο Τοθ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Φερεντσβάρος για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Europa League, καθώς η μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα ολοκληρώθηκε κι επίσημα.

Ο νεαρός χαφ αποτελούσε εδώ και καιρό βασικό στόχο της Μπόρνμουθ για ενίσχυση στον άξονα, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία τις προηγούμενες ημέρες. Η υπόθεση «έκλεισε» οριστικά περίπου 48 ώρες πριν από το ματς με τους «πράσινους», με τον ποδοσφαιριστή να ταξιδεύει στην Αγγλία και να ανακοινώνεται επίσημα από τους «Cherries».

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Φερεντσβάρος έβαλε σημαντικά έσοδα στα ταμεία της, καθώς το deal ανήλθε κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τη φετινή σεζόν, ο Άλεξ Τοθ κατέγραψε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ουγγρικής ομάδας, εκ των οποίων οι πέντε στο Europa League, μοιράζοντας και μία ασίστ.