Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αναρτήσεις της UEFA για τον νικητή Ράφα Μπενίτεθ
Onsports Team 07 Νοεμβρίου 2025, 16:37
EUROPA LEAGUE

Οι αναρτήσεις της UEFA για τον νικητή Ράφα Μπενίτεθ

Οι επίσημοι λογαριασμοί του Europa League προβάλουν με κάθε τρόπο το νικηφόρο ντεμπούτο του Ισπανού του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μάλμε.

Τη νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 1-0 της Μάλμε εκτός έδρας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό ματς στον πάγκο τους.

Φυσικά η πορεία του 65χρονου τεχνικού, δεν σηκώνει συζήτηση. Με δύο κατακτήσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης και ασφαλώς την μία κατάκτηση του Champions League, είναι απ’ τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς στην Ευρώπη.

Έτσι, οι επίσημοι λογαριασμοί της UEFA για το Europa League στα social media, ασχολήθηκαν έντονα μαζί του. Μία μέρα μετά τον αγώνα, τόνιζαν πως ο Μπενίτεθ άρχισε με «διπλό» την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε ευρωπαϊκό ματς πάντα.

Δείτε τις αναρτήσεις σε Instagram και X:

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στο Telekom Center Athens Αταμάν, Σορτς και Μητσοτάκης
24 λεπτά πριν Στο Telekom Center Athens Αταμάν, Σορτς και Μητσοτάκης
EUROLEAGUE
Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!
40 λεπτά πριν Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!
EUROLEAGUE
Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες»- Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες
49 λεπτά πριν Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες»- Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League έρχεται στην COSMOTE TV
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League έρχεται στην COSMOTE TV
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved