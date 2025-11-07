Οι αναρτήσεις της UEFA για τον νικητή Ράφα Μπενίτεθ

Onsports Team

Οι επίσημοι λογαριασμοί του Europa League προβάλουν με κάθε τρόπο το νικηφόρο ντεμπούτο του Ισπανού του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μάλμε.

Τη νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 1-0 της Μάλμε εκτός έδρας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό ματς στον πάγκο τους.

Φυσικά η πορεία του 65χρονου τεχνικού, δεν σηκώνει συζήτηση. Με δύο κατακτήσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης και ασφαλώς την μία κατάκτηση του Champions League, είναι απ’ τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς στην Ευρώπη.

Έτσι, οι επίσημοι λογαριασμοί της UEFA για το Europa League στα social media, ασχολήθηκαν έντονα μαζί του. Μία μέρα μετά τον αγώνα, τόνιζαν πως ο Μπενίτεθ άρχισε με «διπλό» την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε ευρωπαϊκό ματς πάντα.

Δείτε τις αναρτήσεις σε Instagram και X: