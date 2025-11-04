Μάλμε - Παναθηναϊκός: Ο Σκωτσέζος Γουόλς σφυρίζει στην Σουηδία

EPA/Paul S. Amundsen, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Ο Νίκολας Γουόλς από την Σκωτία ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Μάλμε - Παναθηναϊκός για το Europa League.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» μετά την ήττα 1-0 από τον Βόλο στη Μαγνησία, καλούνται να κάνουν… στροφή στο Europa League, αφού ακολουθεί μία κρίσιμη «μάχη» για την συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Το «συγκρότημα» του Ράφα Μπενίτεθ ταξιδεύει στην Σουηδία, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (06/11) στις 19:45 αντιμετωπίζει τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική της League Phase. Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε τους «εκλεκτούς» της για το εν λόγω ματς.

Επικεφαλής της διαιτητικής ομάδας τέθηκε ο Νίκολας Γουόλς. Ο Σκωτσέζος ρέφερι θα σφυρίξει τον αγώνα, έχοντας βοηθούς του τους Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν. Τέταρτος ορίστηκε ο Κρίστοφερ Γκράχαμ, ενώ στο VAR θα είναι οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛίν, άπαντες από την Σκωτία.