Εθνική Νεών: Με «οκτάρα» και τρομερό Μύθου πέρασε στην Elite Round των προκριματικών του Euro U19

Η Εθνική Νέων επιβεβαίωσε τη διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει με το Λιχτενστάιν, το οποίο «συνέτριψε» 8-0 κι εξασφάλισε την παρουσία της στην Elite Round των προκριματικών του Euro U19.

Μετά το 2-0 επί της Λευκορωσίας, η «γαλανόλευκη» «διέλυσε» το Λιχτενστάιν κι έκανε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στην πόλη Μαναβγκάτ της Τουρκίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ (18’, 24’, 32’ πεν.) στα πρώτα 32 λεπτά της αναμέτρησης, ενώ τα υπόλοιπα τέρματα, σημείωσαν οι Καραργύρης (48’ πέν.), Ντούνγκα (65’), Τσίγκας (75’), Κοσίδης (83’) και Σόκος (90+5’).

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην Elite Round, θα παίξει για την πρωτιά του ομίλου κόντρα στην οικοδέσποινα Τουρκία, την ερχόμενη Τρίτη (18/11).

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Μπελερής, Ογκιεμπάντε, Καρκατσαλής (46` Κοσίδης), Μπαταούλας, Τσιότας (46` Κολοκοτρώνης), Χαρούπας, Φίλης, Σόκος, Μπέρδος (63` Ντούνγκα), Καραργύρης (64` Τσίγκας), Μύθου (46` Χαμζα).