Euro 2024: Επικός Ντόντσιτς - Είδε Σλοβενία-Δανία σε tablet στην προπόνηση των Μάβερικς στη Βοστώνη

Τα ξημερώματα της Τρίτης (18/06) οι Μάβερικς αντιμετωπίζουν τους Σέλτικς στο «TD Garden» της Βοστώνης, στο πλαίσιο του Game 5 της σειράς των τελικών. Οι Τεξανοί βρίσκονται πίσω στις νίκες 3-1 και σε περίπτωση νέας ήττας θα αποχαιρετίσουν τον τίτλο στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Ωστόσο, ο Λούκα Ντόντσιτς δείχνει πως αγωνιά και για την παρουσία της Σλοβενίας στο Euro 2024 που διεξάγεται στην Γερμανία. Μάλιστα, την Κυριακή (16/06) την ώρα που η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας του αντιμετώπισε τη Δανία, οι Μάβερικς είχαν προπόνηση στο γήπεδο των «Κελτών», με τον σούπερ σταρ των «Μαβς» να έχει το μυαλό του και στον αγώνα της Στουτγάρδης.

Έτσι, μόλις οι συμπαίκτες του βγήκαν στο παρκέ για το πρόγραμμα της προπόνησης, ο Σλοβένος άσος εμφανίστηκε μ’ ένα tablet, το οποίο άφησε σε μία καρέκλα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα έφευγε από τη… ρουτίνα και πήγαινε να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αναμέτρησης του Euro 2024 που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 χάρις σε τέρματα των Κρίστιαν Έρικσεν (17’) και Γιάμζα (77’).

Luka Doncic was tuned in for Slovenia-Denmark EUFA Euro 2024 Group Stage match with a tablet on the bench during the light part of practice, and walked into his press conference with it.



Denmark is currently up 1-0 on Slovenia. pic.twitter.com/ZeqJ0diMMn