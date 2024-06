Euro 2024: Video από τη στιγμή του πανικού στο Αμβούργο – Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα με τσεκούρι

Onsports Team

Τρόμος στο κέντρο του Αμβούργου, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα για τον Δ’ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg?? near Netherlands?? fans (12:30)https://t.co/xhkerIV5On pic.twitter.com/6GwOthEQra — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 16, 2024

Η Αστυνομία εντόπισε ύποπτο άντρα, ο οποίος άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τους φίλους της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς το γήπεδο.

Ο άντρας είχε στην κατοχή του έναν μικρό γκασμά κι έναν εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να χρειαστεί να τον πυροβολήσει για να τον ακινητοποιήσει.

Σε ανακοίνωση της η γερμανική αστυνομία ανέφερε ότι: «Αυτήν τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα άτομο απείλησε αστυνομικούς με αξίνα και εμπρηστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα όπλα τους. Ο δράστης τραυματίσθηκε και νοσηλεύεται».

Δείτε video με τους πυροβολισμούς των αστυνομικών προς τον άνδρα: