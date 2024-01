Κώστας Τσιμίκας: Θετικά νέα για την Εθνική – Πιθανή η επιστροφή του στα playoffs του Nations League

Ο Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει τέλη Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να είναι έτοιμος για τα ματς της Εθνικής για τα ματς του Nations League.

Ο Έλληνας αμυντικός έσπασε την κλείδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ. Η κατάσταση του προκάλεσε ανησυχία, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των «Reds», Τζέιμς Πιρς, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής θα έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στη διάθεση και του Γκουστάβο Πογέτ, για τα ματς της Εθνικής, τα οποία θα κρίνουν την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2024.

Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα θα παίξει με το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου στην «OPAP Arena» και σε περίπτωση νίκης θα παίξει εκτός έδρας με τον νικητή του Γεωργία – Λουξεμβούργο. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου.

James Pearce hints at possible return date for Kostas Tsimikashttps://t.co/IQdF5naqgp