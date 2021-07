Euro 2020: Τελικός Ιταλία-Αγγλία (1-1 κ.α. και παρ.)

Η Ιταλία με ήρωα τον Ντοναρούμα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού νίκησε 3-2 στα πέναλτι την Αγγλία στον τελικό του Euro 2020.

Και πως να το χάσει η Ιταλία; Ναι μεν, ο τελικός στο Γουέμπλεϊ ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και τελείωσε στις... 12 του μήνα ξημερώματα, αλλά στις 11/7/82 είχε γίνει και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1982 όταν η Σκουάντρα Ατζούρα το σήκωσε κόντρα στην Γερμανία.

Κανένα από τα παιδιά του Μαντσίνι δεν είχε γεννηθεί τότε. Πολύ περισσότερο φυσικά το 1968. Η Ιταλία είχε 53 χρόνια να πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά είχαν ένα βάρος στους ώμους τους κι έγινε μεγαλύτερο με το γκολ της Αγγλίας στο 2' με τον Σο. Όμως η Ιταλία είχε ψυχή, ισοφάρισε έστειλε το ματς στα πέναλτι και εκεί μίλησε ο Ντοναρούμα. Ο Σαουθγκέιτ έβαλε Ράσφορντ και Σάντσο για τα πέναλτι κι αυτοί τα έχασαν!

Ο Πίκφορντ κράτησε ζωντανή την Αγγλία βγάζοντας δύο πέναλτι, αλλά τελικά ο Ντοναρούμα είπε «στοπ» και στον Σάκα και βροντοφώναξε it's coming to Rome, no home... Η Αγγλία και εκατομμύρια οπαδοί της παρέμεινε με την πίκρα και χωρίς ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και μάλιστα μέσα στο σπίτι της.

Οι σχηματισμοί

Η Ιταλία παρατάχθηκε με το γνώριμο στη φετινή διοργάνωση 4-3-3. Ο Ντοναρούμα στο τέρμα, δεξί μπακ ο Ντι Λορέντσο κι αριστερό ο Έμερσον. Στόπερ οι Μπονούτσι, Κιελίνι, στον άξονα οι Ζορζίνιο, Μπαρέλα, Βεράτι, αριστερά ο Ινσίνιε, δεξιά ο Κιέζα και στην κορυφή ο Ιμόμπιλε.

Ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ ήταν πιο συντηρητικός και έπαιξε με 3-4-3. Ο Πίκφορντ στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα οι Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, δεξί μπακ χαφ ο Τρίπιερ, αριστερό ο Σο, στα χαφ Φίλιπς, Ράις, αριστερά ο Στέρλινγκ, δεξιά ο Μάουντ και στην κορυφή ο Κέιν.

Φωτιά με Σο!

Η Αγγλία μπήκε δυνατά και στην πρώτη φάση του ματς προηγήθηκε! Στο 2’ ο Σο έδωσε στον Κέιν, αυτός άνοιξε δεξιά στον Τρίπιερ, ο οποίος έκανε τη σέντρα και ο Σο έκανε σπριντ και στο δεύτερο δοκάρι με αριστερό σουτ στην κίνηση εκτέλεσε τον Ντοναρούμα!

Τα «λιοντάρια» σόκαραν την Ιταλία, που έχασε το μυαλό της. Οι Άγγλοι έκλεισαν τους χώρους και οι Ιταλοί αρκέστηκαν σε μακρινά σουτ. Στο 8’ εκτέλεσε φάουλ ο Ινσίνιε, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η επόμενη φάση ήταν στο 28’ όταν το μακρινό σουτ του Ινσίνιε έφυγε πολλά μέτρα άουτ.

Στο 35’ η Ιταλία είχε την καλύτερη στιγμή τους στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κιέζα έφτασε έξω από την περιοχή, έκανε το αριστερό σουτ και η μπάλα έφυγε μισό μέτρο από το αριστερό δοκάρι.

Στο 45’+1’ αδύναμο σουτ του Ιμόμπιλε κατέληξε στα χέρια του Πίκφορντ και στο 45’+3’ μακρινό σουτ του Μπονούτσι ήταν άστοχο.

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με την Ιταλία να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 51’ κέρδισε φάουλ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ινσίνιε εκτέλεσε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Στο 56’ απείλησε η Αγγλία για πρώτη φορά μετά το γκολ. Φάουλ του Σο, κεφαλιά του Μαγκουάιρ άουτ.

Στο 57' γύρισμα του Ινσίνιε απομάκρυνε ο Πίκφορντ.

Σωτήρας Πίκφορντ

Στο 62’ η Ιταλία άγγιξε το 1-1. Δεξί σουτ του Κιέζα εντός περιοχής, έδιωξε στην αριστερή γωνία ο Πίκφορντ.

Στο 64’ η Αγγλία είχε ευκαιρία. Κόρνερ του Τρίπιερ, πήρε την κεφαλιά ο Στόουνς, όμως, ο Ντοναρούμα απέκρουσε σε κόρνερ.

Ισοφάριση με Μπονούτσι!

Η πίεση της Ιταλίας καρποφόρησε στο 67’ από μία στατική φάση. Από την εκτέλεση κόρνερ του Κιέζα, ο Κριστάντε πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, νέα κεφαλιά του Βεράτι στο δεύτερο, η μπάλα πήγε στο δεξί δοκάρι και από κοντά σκόραρε ο Μπονούτσι!

Στο 73’ η Ιταλία παραλίγο να κάνει το 2-1. Ο Μπονούτσι έκανε βαθιά μπαλιά και ο Μπεράρντι έφυγε στην πλάτη της άμυνας, όμως, το πλασέ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Σ’ εκείνο το σημείο, όμως, το ματς… έσβησε, οι δύο ομάδες ήταν προσεκτικές και οδηγήθηκαν στην παράταση.

Εκεί στο 97’ η Αγγλία είχε την πρώτη καλή στιγμή, αλλά το μακρινό δεξί σουτ του Φίλιπς έφυγε λίγο άουτ.

Στο 107' κέρδισε φάουλ η Ιταλία, αλλά ο Πίκφορντ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την εκτέλεση του Μπερναρντέσκι.

Τίποτα άλλο αξιόλογο δεν συνέβη στην παράταση και ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Μπεράρντι: 1-0

Κέιν: 1-1

Μπελότι: Απέκρουσε ο Πίκφορντ!

Μαγκουάιρ: 1-2

Μπονούτσι: 2-2

Ράσφορντ: Δοκάρι κι άουτ!

Μπερναρντέσκι: 3-2

Σάντσο: Απέκρουσε ο Ντοναρούμα!

Ζορζίνιο: Απέκρουσε ο Πίκφορντ και δοκάρι!

Σάκα: Απέκρουσε ο Ντοναρούμα!

Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Έμερσον (118' Φλορέντσι), Μπονούτσι, Κιελίνι, Ζορζίνιο, Μπαρέλα (54’ Κριστάντε), Βεράτι (96’Λοκατέλι), Ινσίνιε (91’ Μπελότι), Κιέζα (86’ Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (55’ Μπεράρντι).

Αγγλία (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ (120' Σάντσο), Στόουνς, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ (70’ Σάκα), Σο, Φίλιπς, Ράις (74’ Χέντερσον - 120' Ράσφορντ), Στέρλινγκ, Μάουντ (99' Γκρίλις), Κέιν.

