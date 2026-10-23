Παναθηναϊκός: Αποθέωσε τη φαουλάρα του Κάνγκουα η UEFA (vid)

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με ένα εμφατικό διπλό από το Καζακστάν, επικρατώντας με 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι. Οι «πράσινοι» έκαναν το 2/2 στη League Phase του Conference League και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας ιδανικά την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Ξεχωριστή στιγμή της αναμέτρησης αποτέλεσε το τέταρτο γκολ του «τριφυλλιού». Στο 57ο λεπτό, ο Κινγκ Κάνγκουα είχε μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να αφήσει το στίγμα του. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εκτέλεσε με εντυπωσιακό τρόπο ένα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Το εξαιρετικό τέρμα δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, η οποία επέλεξε να το αναδείξει μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Conference League.

Στη δημοσίευσή της, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνόδευσε το βίντεο της εκτέλεσης με το σχόλιο: «Ένα άγγιγμα. Ένα γκολ. Άμεση επίδραση από τον Κάνγκουα», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εντυπωσιακή είσοδο του παίκτη στο παιχνίδι.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA