Κάνγκουα: «Είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε περισσότερα γκολ, ξέρω ότι έχω την ικανότητα να σκοράρω»

Στις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, παρά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, αναφέρθηκε ο Κινγκς Κάνγκουα, μετά τη νίκη με 2-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Παράλληλα, ο Κάνγκουα αναφέρθηκε και στους προσωπικούς του στόχους, εκφράζοντας την επιθυμία του να βρει περισσότερες φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Οι δηλώσεις του Κάνγκουα:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε περισσότερα γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας θα ήταν πιο απλά τα πράγματα.

Είναι σημαντικό που πήραμε τη νίκη, αλλά πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις φάσεις μας για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Θέλω να σκοράρω όσο το δυνατόν περισσότερο. Ξέρω ότι έχω αυτή την ικανότητα, θέλω να πατάω περιοχή και να τελειώνω φάσεις, νομίζω ότι έχω την ποιότητα να το κάνω».