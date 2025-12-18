ΑΕΚ - Κραϊόβα: Ώρα απευθείας πρόκρισης στους «16» - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στους «16» του Conference League.

Η League Phase του UEFA Conference League ρίχνει αυλαία την Πέμπτη (18/12).

Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα μπορεί να τη φέρει ακόμα και στην πρώτη θέση της League Phase.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ισχύει απόλυτα το «όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά».

Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την Ένωση σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της ακόμα και στους "16". Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ