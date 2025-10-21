ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ «κουβαλάει» τιμωρία από τα προκριματικά και κάποιες θύρες της «OPAP Arena» θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Η ΑΕΚ, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα και κυρίως την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχει στρέψει την προσοχή της στον δεύτερο αγώνα της League Phase.

Η «Ένωση» υποδέχεται την Αμπερντίν σε ένα παιχνίδι που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα του. Το είχε και πριν το αποτέλεσμα στο ντέρμπι «Δικεφάλων», αλλά, πλέον, έγινε ακόμα πιο μεγάλο, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, της ερχόμενης Κυριακής (26/10).

Σε ένα τόσο σημαντικό ματς, η «OPAP Arena» θα έχει λιγότερο κόσμο απ’ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες κι αυτό γιατί η UEFA έχει τιμωρήσει με μερικό κλείσιμο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενεργοποίησε την ποινή που ήταν σε αναστολή, λόγω των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο, εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι οργανωμένοι, θα είναι κλειστό. Πρόκειται για τις θύρες 19,21,23 και 25.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η ΑΕΚ «κουβαλάει» νέα τιμωρία με μερικό κλείσιμο της εξέδρας για μια αγωνιστική με αναστολή. Συνεπώς, οι φίλοι της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ματς με την Αμπερντίν.

Το ΑΕΚ – Αμπερντίν είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (23/10). Θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.