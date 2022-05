Conference League: Το γκολ του Παγιέ κόντρα στον ΠΑΟΚ το κορυφαίο της σεζόν (video)

INTIME

Onsports Team

Η Ρόμα κατέκτησε το πρώτο Conference League, ωστόσο το καλύτερο γκολ της νεοσύστατης διοργάνωσης της UEFA αναδείχτηκε αυτό του Παγιέ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το απίστευτο σουτ του Ντιμίτρι Παγιέ κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Βελοντρόμ αναδείχθηκε ως το κορυφαίο γκολ φέτος στο Conference League.

Ο αρχηγός της Μαρσέιγ μιλώντας γι’ αυτό το γκολ, είχε εκφράσει και ίδιος, με πλήρη ειλικρίνεια, την έκπληξή του για το πώς το πέτυχε.

«Ειλικρινά, σε αυτή τη θέση, σε αυτή την απόσταση, όχι τόσο πολύ. Είναι περισσότερο μια κίνηση βολέ που δοκιμάζεις στην προπόνηση, αλλά νομίζω ότι εκείνο το βράδυ ήμουν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και το έκανα όπως έπρεπε. Επίσης, υπάρχει και η τύχη γιατί πιστεύω ότι μπορεί να το ξαναδοκιμάσω πολλές φορές και να μην είναι ποτέ τόσο καλό. Γι’ αυτό και το απολαμβάνω γιατί είναι ένα γκολ που θεωρείται και ένα σημαντικό γκολ».

Μέσα στη δεκάδα με τα κορυφαία γκολ, βρίσκεται και αυτό του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου της Ανόρθωσης κόντρα στη Γάνδη.

Αναλυτικά τα δέκα καλύτερα γκολ του Conference League:

1 Dimitri Payet (Marseille 2-1 PAOK) – Quarter-final first leg, 07/04/2022

2 Maximilian Wittek (Roma 1-1 Vitesse) – Round of 16 second leg, 17/03/2022

3 Luis Sinisterra (Partizan 2-5 Feyenoord) – Round of 16 first leg, 10/03/2022

4 Matan Hozez (Maccabi Tel-Aviv 3-0 HJK Helsinki) – Group stage, 04/11/2021

5 Jordi Gómez (Qarabağ 2-2 Omonoia) – Group stage, 25/11/2021

6 Edon Zhegrova (Kairat 2-3 Basel) – Group stage, 25/11/2021

7 Nicolò Zaniolo (Roma 4-0 Bodø/Glimt) – Quarter-final second leg, 14/04/2022

8 Lorenzo Pellegrini (Roma 5-1 CSKA-Sofia) – Group stage, 16/09/2021

9 Lazaros Christodoulopoulos (Anorthosis 1-0 Gent) – Group stage, 25/11/2021

10 Yehor Nazaryna (Zorya Luhansk 1-1 Bodø/Glimt) – Group stage, 09/12/2021