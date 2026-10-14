Σαχτάρ – ΑΕΚ: Πώς θα μπουν οι φίλοι της «Ένωσης» στο Στάμφορντ Μπριτζ | Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, ενόψει της αναμέτρησης, εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τον τρόπο προσέλευσης στο γήπεδο, τα σημεία στα οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν, καθώς και τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κατά την είσοδό τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που έχουν προαγοράσει διαδικτυακά εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου, ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή τους στα e-mail που δηλώθηκαν κατά την προαγορά.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει παραλάβει το εισιτήριό του, να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το τμήμα εισιτηρίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Τα προτεινόμενα σημεία συνάντησης για τους φιλάθλους της ΑΕΚ στο Λονδίνο από το πρωί της Τετάρτης 14/10 (11.00) έως και τις 17.00 είναι τα εξής:

KILBURN – BRONDES AGE: 328 Kilburn High Road, London NW6 2QN.

EARLS COURT TAVERN: 123 Earls Court Road, Kensington, London SW5 9RL.

PRINCE OF TECK: 161: Earls Court Road, Kensington, London SW5 9RQ.

THE COURTFIELD TAVERN: 187 Court Road, Kensington, London SW5 9AN.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Τονίζεται ότι η παρουσία στα παραπάνω σημεία συνάντησης είναι προαιρετική. Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν μπορούν να οργανώσουν τη μετακίνησή τους μεμονωμένα και να κατευθυνθούν απευθείας προς το Stamford Bridge, χωρίς να είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν σε κοινή αναχώρηση.

Συνιστάται, ωστόσο, σε όλους να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετάβασή τους στο στάδιο. Σημειώνεται ότι θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και η είσοδος στο γήπεδο με τσάντα μεγαλύτερη από μέγεθος χαρτιού Α4 θα απαγορεύεται, όπως επίσης και η είσοδος με κάποιο από τα απαγορευμένα αντικείμενα που απεικονίζονται στη φωτογραφία:

ΕΙΣΟΔΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

REGULAR CATEGORY – SOUTH STAND

Οι κάτοχοι εισιτηρίων Regular Category με θέσεις στο South Stand μπορούν να εντοπίσουν τα αντίστοιχα σημεία πρόσβασης στα ακόλουθα links:

Σημείο εισόδου 1

Σημείο εισόδου 2

CATEGORY 1 – WEST STAND

Οι κάτοχοι εισιτηρίων Category 1 θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την είσοδο του West Stand, την οποία μπορούν να βρουν ΕΔΩ.

Κάθε φίλαθλος πρέπει να ελέγξει την ακριβή θύρα και το σημείο εισόδου που αναγράφονται στο εισιτήριό του. Οι παραπάνω τοποθεσίες παρέχονται για διευκόλυνση της πρόσβασης και δεν υποκαθιστούν τις επίσημες οδηγίες των υπευθύνων του γηπέδου.

Όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, είναι ανάγκη να προστατέψουμε την ομάδα μας αποφεύγοντας αχρείαστες ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο ποινικών κυρώσεων και τους ίδιους τους παραβάτες.

Η ΑΕΚ μας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.