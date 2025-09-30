Άρσεναλ – Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Το να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας θα ήταν επικίνδυνο»

INTIME SPORTS

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από το Άρσεναλ – Ολυμπιακός, τόνισε ότι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν χωρίς φόβο και με πάθος στην αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή νοοτροπία, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήταν επικίνδυνο για την ομάδα του να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που έχει συνηθίσει. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός μετράει τρεις σερί νίκες στα τελευταία ισάριθμα ματς στην έδρα των «κανονιέρηδων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι η Άρσεναλ παλεύει μέχρι τα τελευταία λεπτά για τη νίκη: «Οι καλές ομάδες προσπαθούν μεχρι το τελευταίο λεπτό για να νικήσουν. Αυτό κάνει και η Άρσεναλ».



Για τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει: «Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί θα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι που δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά. Οπότε θα παίξουμε όπως ξέρουμε. Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμασταν μόνο το τι μπορεί να κάνει καλά η Άρσεναλ, καλύτερα να μέναμε στον Πειραιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και το να έχουμε θάρρος. Μπορεί να μην μπορέσεις να ανταποκριθεί στο πλάνο και άλλο το να μπεις στο παιχνίδι για να κλειστείς πίσω. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, θα βγούμε στο γήπεδο με θάρρος και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως ξέρουμε».



Για το σχόλιο του Αρτέτα που όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε στην ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε τον Μεντιλίμπαρ: «Ευχαριστώ Μικέλ. Ξέρει πως τον αγαπώ, ήμουν προπονητής του όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι. Τον ευχαριστώ».



Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει: «Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με πολύ θάρρος, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα πιεστούμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή».

Για τις σκέψεις του για τον άξονα με την επιστροφή Σιπιόνι: «Είναι πολύ καλό να έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να αποφασίσω ποιος θα είναι η καλύτερη επιλογή, ενώ θα έχω την ευκαιρία να κάνω και αλλαγές».



Για την ατμόσφαιρα στο «Έμιρεϊτς»: «Οι φίλοι της Άρσεναλ να βοηθήσουν την ομάδα τους, όπως κάνουν πολύ καλά και οι δικοί μας φίλαθλοι στο γήπεδό μας. Οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε τέτοια ατμόσφαιρα και παίρνουν κίνητρο. Πρέπει να το απολαύσουμε».

Ποντένσε: «Θέλουμε να κάνουμε ξανά κάτι όμορφο στο Έμιρεϊτς»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πώς περιμένει το ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει θετικό αποτέλεσμα: «Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με πολλή ταχύτητα και γρήγορο ρυθμό. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς και για εκείνους, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και να τα πάμε καλά».



Για τις νίκες του Ολυμπιακού στην έδρα της Άρσεναλ: «Πάντα είχαμε και πολλούς Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Θα είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ για να τους αντιμετωπίσουμε και θέλουμε να κάνουμε ξανά κάτι όμορφο».



Για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες κόντρα σε τέτοιους μεγάλους αντιπάλους: «Φυσικά σαν ποδοσφαιριστής θέλεις να ανταγωνίζεσαι τους καλύτερους. Χαρούμενοι που είμαστε εδώ, παίζουμε κόντρα σε μία τεράστια ομάδα, αλλά παίζουμε πάντα για τη νίκη, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ είτε με τον Λεβαδειακό. Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε».



Για τα αγωνιστικά στοιχεία πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός: «Καλύτερα να ρωτήσετε τον προπονητή. Η Άρσεναλ είναι μία πολύ δυνατή ομάδα που παίζει με μεγάλο πάθος. Όλες τις φορές που έπαιξα εδώ ήταν δύσκολα, πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο παιχνίδι μας».



Για τις ομοιότητες της παρουσίας του σε Ολυμπιακό και Γουλβς: «Η Premier είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου, κυρίως όσον αφορά την ένταση και τον ρυθμό των παιχνιδιών. Όταν παίζεις στην Premier δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς. Η Γουλβς είναι μια διαφορετική ομάδα από ότι είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη. Αισθάνομαι χαρούμενος στην Ελλάδα, γιατί παίζω πάντα για τη νίκη. Αυτή είναι η διαφορά».