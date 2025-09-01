Champions League, αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Τέλος» από τη Λεβερκούζεν ο Τεν Χαγκ

Οnsports Τeam

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν αποτελεί και επίσημα ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη θητεία του στις «ασπιρίνες», αφού μετά την πρόκριση στο Κύπελλο Γερμανίας, μέτρησε μία ήττα και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η διοίκηση της Μπάγερ ενημέρωσε το πρωί της Δευτέρας (01/09) τον πρώην κόουτς της Γιουνάιτεντ για τη λύση της συνεργασίας τους, πριν από την έναρξη της προπόνησης, κάτι που σημαίνει πως πλέον οι Γερμανοί είναι σε αναζήτηση προπονητή.

Πρώτος στόχος τους παραμένει ο Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος ήταν ο πρώτος στόχος και πριν την έλευση του Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά δεν είχε βρεθεί η «χρυσή τομή» με την Κόμο για το «σπάσιμο» του συμβολαίου του και την άφιξή του στην Λεβερκούζεν.

? EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen.



Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Την είδηση της απόλυσης του Ολλανδού κόουτς από την Μπάγερ αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και λίγο αργότερα, η Μπάγερ ανακοίνωσε και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.