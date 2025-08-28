Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League και οι ημερομηνίες των αγώνων.
Τις αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Πέμπτης (28/8), ενώ το Σάββατο (30/8) θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων.
Η πρώτη ομάδα που βγήκε από την κληρωτίδα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία θα αντιμετωπίσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η δεύτερη ομάδα, μάλιστα, ήταν η Μπαρτσελόνα, την οποία θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία.
Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε αρχικά με τη Λεβερκούζεν (εντός έδρας) κι εν συνεχεία με την Άρσεναλ, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο.
Η συνέχεια ήταν ιδανική για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η 8άδα συμπληρώθιηκε από τις Αϊντχόφεν (εντός έδρας), Άγιαξ (εκτός έδρας), Πάφος (εντός έδρας) και Καϊράτ (εκτός έδρας).
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
- 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26