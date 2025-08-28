Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Οnsports Τeam

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League και οι ημερομηνίες των αγώνων.

Τις αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Πέμπτης (28/8), ενώ το Σάββατο (30/8) θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων.

Η πρώτη ομάδα που βγήκε από την κληρωτίδα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία θα αντιμετωπίσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η δεύτερη ομάδα, μάλιστα, ήταν η Μπαρτσελόνα, την οποία θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία.

Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε αρχικά με τη Λεβερκούζεν (εντός έδρας) κι εν συνεχεία με την Άρσεναλ, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο.

Η συνέχεια ήταν ιδανική για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η 8άδα συμπληρώθιηκε από τις Αϊντχόφεν (εντός έδρας), Άγιαξ (εκτός έδρας), Πάφος (εντός έδρας) και Καϊράτ (εκτός έδρας).

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase